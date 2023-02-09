Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! 103 bin 800 personel görev yapıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinden yönettiği deprem çalışmalarını dün sabah saatleri itibarıyla depremin yaşandığı noktadan yönetmek ve incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok il ve noktada incelemelerde bulunan Erdoğan depremin bilançosu ve atılacak adımlara ilişkin sık sık açıklamalarda bulunurken Hatay, Malatya, Gaziantep gibi birçok depremzede ilimizdeki son durumu da açıkladı. Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri için 21 bin personeli görevlendirdiğini belirten Erdoğan yaraların hızla sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ, KRİTİK NOKTALARI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün deprem bölgesinde indiği andan itibaren birçok depremzede ile görüştü, Depremin etkilediği ve çalışmaların yoğunlaştığı çok sayıda noktada incelemede bulundu. İlk olarak atılacak 3 hızlı adımdan, 10 bin TL acil ihtiyaç desteğinden, konut edindirme çalışmalarının hızla başlayacağından ve çadırda kalmak istemeyenler için Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz otel konaklama imkanı sağlandığından söz etti.

103 BİN 800 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

Depremin vurduğu illerimizde ölü sayısı 12 bin 39 iken yaralılarımız ise 62 bin 914 olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 103 bin 800 görevlinin fiilen görev yaptığını bildirdi. Hatay'da da son duruma ilişkin açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyururken buraya 21 binin üzerinde personel gönderildiğini belirtti. Depremzede bebekler Ankara'ya sevk edilirken Türkiye'nin birçok ilinde bulunan tam donanımlı şehir hastanelerine çok sayıda depremzede sevk edildi.

KRİTİK NOKTALARDA İNCELEME

Erdoğan, Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'ne geldi.

Burada inceleme yapan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

DEPREMZEDE BEBEKLER ANKARA'DA

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Ayrıca depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için 1749 kişi görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Artçı deprem sayılarının bugün itibarıyla 790 olduğunu belirten Oktay, bunlardan 3'ünün 6 büyüklüğünde, 24'ünün de 5 ve üzeri büyüklükte kaydedildiğini bildirdi.

Oktay, 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu aktararak, "Bunların 4 bin 931'i fiilen sahada, 1756 kadar da gelecek olan var. Bu gece yine geldikçe de direkt olarak malzemeleriyle sahaya sevk ediyoruz." dedi.

103 BİN 800 PERSONEL ARAMA KURTARMA YAPIYOR

"Sahada toplam görevli sayısına baktığımızda, güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür." bilgisini veren Oktay, depremin ilk anında sevk edilen iş makinelerinin de 5 bin 531 olduğunu ifade etti.

AMBULANS UÇAKLAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA AİT UÇAKLAR GÖREVDE

Sahadan gelen kurtarma haberleriyle eş zamanlı olarak nakil ve sevk işlemleri gerçekleşiyor. Burada ambulans uçaklar ve Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar da görev yapıyor



