Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı ve UEFA Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye’ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i Atatürk Havalimanındaki Devlet Konukevi’nde kabul etti. Atatürk Havalimanında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

BİR GÖRÜŞME DE INFANTINO'YLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.



