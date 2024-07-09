HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

09.07.2024 23:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, ABD’de konaklayacağı otelin önünde karşılayan Türk vatandaşları, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Türk vatandaşları karşıladı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu2 gündür kayıptı! Araçta başından vurulmuş halde ölü bulundu
İsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı varİsrail Han Yunus'ta okul vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biriBodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'e kötü haber!

Arda Güler'e kötü haber!

Bodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

Bodrum'da orman yangını sürüyor! Vali açıklama yaptı: 2024'ün en ciddi yangınlarından biri

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

İstanbul'da iğrenç olay! Metroda lise öğrencisi kızı taciz etti: 'Kafam bozulduğu için...'

Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

Samsun'da iğrenç olay! Eve gelen temizlikçi kadına cinsel tacizde bulundu

Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.