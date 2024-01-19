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Cumhurbaşkanı Erdoğan, icazet merasiminde açıklamalarda bulundu

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 12:55 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn-i Haldun Üniversitesi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen 'Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, "Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, icazet merasiminde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn-i Haldun Üniversitesi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen 'Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Efendimiz Aleyhisselam daima kalbimizin baş köşesindedir.

Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim.

Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum.

Sizlere sevgilerimi sunuyor; hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Süleymaniye Camii erdoğan
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