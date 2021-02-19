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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz görüşme! İlk kez canlı yayında aktardı

19.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz görüşme! İlk kez canlı yayında aktardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sürpriz bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Gazeteci İsmail Küçükkaya görüşmenin vefat eden eski İBB Başkanı Topbaş’ın cenazesinde gerçekleştiğini ve İmamoğlu'nun Erdoğan'a iki talebini ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında Kadir Topbaş’ın cenazesinde kısa bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Görüşmeyi gazeteci İsmail Küçükkaya, duyurdu. Küçükkaya, “İmamoğlu, Erdoğan’dan iki talepte bulunmuş” dedi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Topbaş’ın cenazesinde Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu İmamoğlu’nun, kendisine anlattığını belirten Küçükkaya görüşmeden detayları aktardı.

İMAMOĞLU'NDAN İKİ TALEP

Küçükkaya’nın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’dan 2 talepte bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.” dedi.

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