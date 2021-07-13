Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 'uçak' polemiği: Vallahi de billahi de satacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş uçakları satacakmış. Devlet yönetmekten senin haberin yok. Dünyayı dolaşacaksın neyle, tarifeli uçakla mı?" eleştirisine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "'Dünyayı neyle dolaşacaksın' diyor, Merkel de geziyor tarifeli uçaklarla. Bizi kıskanıyor mu Merkel? Allah bunlara akıl fikir versin. Para ile itibar olacağını sanıyorlar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"3 YIL 2 AY GEÇTİ"

"Yoğun çalışan polislerin hakkı teslim edilmiyor. Onlar bizim evlatlarımız, günün 24 saati çalışıyorlar. Onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? Uyuşturucu baronlarına gelince kucaklıyorsunuz, sokakta vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niçin sahip çıkmıyorsunuz?

Mayıs 2018'de Erdoğan söz verdi, güvenlik görevlilerine, cami imamlarına, öğretmenlere, sağlıkçılara 3600 ek göstergeyi vereceğim diye. 3 yıl 2 ay geçti. Bir insan sözünü tutmazsa ne denir ona? Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok.

TÜTÜN TEPKİSİ

Tütünü tekellere teslim ettiler. 400 bin aile geçiniyordu. Tütünü mahvettik. 2003-2021, mayıs itibarıyla 1 milyon 275 bin ton tütün ithal edildi. Bunun karşılığında 6 milyar 435 milyon dolar para ödendi ithal edilen ürüne. Şimdi Adıyamanlı, Malatyalı kardeşlerime seslenmek isterim. Size ödenseydi siz dağın taşın tamamına tütün ekerdiniz, dünyaya ihraç ederdiniz değil mi? 6 milyarı yabancılara, başka çiftçilere verdiler.

Ailenin temeline dinamit koydunuz siz. Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren oğul işsiz, evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Boşanma davalarına, uyuşturucuya, kumara bakın siz. Uyuşturucu senin genel merkezine kadar indi. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Şimdi kalkmış ahkam kesiyor gençlerle ilgili. Bir genç tweet atmış, "ortalama bir araç nasıl 200-250 bin oluyor" diye.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İki gün sonra 15 Temmuz. Sarayın 15 Temmuz'unda OHAL ilan edip milletin ensesinde boza pişirenler var. 251 şehidimizin ve gazimizin paralarına çöktüler. 15 Temmuz sonrası büyük ısrarlarımız sonucunda darbe girişiminin araştırılması istendi. Komiyon kuruldu, kaç yıl geçti rapor yayınlanmıyor.

"VALLAHİ DE BİLLAHİ DE SATACAĞIM"

Uçakları vallahi de satacağım, billahi de satacağım. O garaja koyduğu o pahalı arabaların tamamını satacağım. Benden öncekiler ne söyledi bilmem ama ben söylersem gelirim ve yaparım. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok diyor, vallahi senin gibi devlet yönetiminden haberim yok. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermenin devlet görevi olduğunu bilirim. Saray ve beslemelerinin tamamının işine son vereceğim. 3 maaş, 5 maaş bunları da bitireceğim. Uçakları sattığım zaman değil, harama, israfa meydan okuyorum ben. 'Dünyayı neyle dolaşacaksın' diyor, Merkel de geziyor tarifeli uçaklarla. Bizi kıskanıyor mu Merkel? Allah bunlara akıl fikir versin. Para ile itibar olacağını sanıyorlar.

"BU MİLLET, MİLLET İTTİFAKI'NA İKTİDARI TESLİM EDECEK"

Ben saraya sesleneyim. Erdoğan beni dinle. Sen bu güzel memleketi kimlere teslim ettin? Bu memleketin şanlı bayrağını rüşvet almış kişilerin eline teslim ettin sen. Büyükelçi tayin ettin. Hangi devlet rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi tayin eder? Böyle bir devleti dünyada bana göstersin. Bu memleketin tank palet fabrikasını Katar ordusuna teslim ettin. Koskoca fabrikayı, değeri 20 milyar dolar olan fabrikayı peşkeş çektin. Sen bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. Sen Süleyman Şah Türbesi'nin bayrağını indirerek kendi topraklarından kaçtın ve toprağını düşmana teslim ettin. Neymiş, memleketi bize teslim edemeyecekmiş. Türkiye tarihinde ilk kez kendi topraklarını terk edenler bunlar. Sen devletin en büyük ihalelerini beşli çeteye verdin. Devletin bütçesini bu beşli çeteye teslim ettin. En büyük harcamaları oraya yaptın. Sen devlette liyakati bitirdin. Sevgili vatandaşlarım Erdoğan dönemi bitmiştir. Ciddi hasarlar vermiştir, vermeye devam etmektedir ama biz ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Bu millet, Millet İttifakı'na iktidarı teslim edecektir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI" AÇIKLAMASI

Sordular bana, nasıl bir cumhurbaşkanı? 83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Kendisi ve ailesinin yaşamı ile topluma örnek olan bir cumhurbaşkanı. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen bir cumhurbaşkanı. En önemlisi, güç eline geçtiği zaman, seçildiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Gücü parlamentoya rahatlıkla veren bir cumhurbaşkanı. Gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz cumhurbaşkanı budur. Bütün vatandaşlarımdan isteğim, sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun.

Millet iktidarı bize verdiği zaman onun önünde hiçbir güç duramayacaktır. En somut örneği İstanbul seçimidir. Bu millet adaletten, hukuktan yanadır.

