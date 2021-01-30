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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

30.01.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Maden Tetkik ve Arama (MTA) ve Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) ve bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ve kendisine "büyükelçi" unvanı verilerek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı görevlendirilirken, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ardahan İl Müdürlüğüne Ersin Arslan, Aydın İl Müdürlüğüne Muğla İl Müdürü Ahmet Bayramer, Muğla İl Müdürlüğüne Kırklareli İl Müdürü Muzaffer Akgül, Kırklareli İl Müdürlüğüne Osman Yeter Somer, Kastamonu İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Mahmut Sami Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat Çolak, Ticaret Bakanlığında açık bulunan İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına ise Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal'ın atamaları yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, 5. Bölge Müdürü Yakup Dost, 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin, 9. Bölge Müdürü Şefik Solmaz, 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, 18. Bölge Müdürü Recep Yener Birliker görevlerinden alınırken, 5. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Fidan, 6. Bölge Müdürlüğüne Erhan Özkaya, 8. Bölge Müdürlüğüne Ökkeş Ceylan, 10. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Aşık, 11. Bölge Müdürlüğüne Hasan Ali Arslan, 13. Bölge Müdürlüğüne Salih Cengiz 15. Bölge Müdürlüğüne Yüksel Oğuzhan atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mustafa Çiçekler yeniden atandı.

(AA)

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