Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arnavutköy mitinginde ‘Kent Lokantası’ detayı! Afişlerle kapatıldı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası’nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum’un afişi yerleştirildi.

Fotoğrafı paylaşan CHP PM üyesi Cem Aydın, "Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı. O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz” dedi.

İMAMOĞLU DA O KENT LOKANTSININ AÇILIŞINDA SÖYLEMİŞTİ: ‘BİR İKİ GÜNE GELEBİLİRLER’

İBB 14. Kent Lokantası’nı 28 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras’ın katılımlarıyla, Arnavutköy’de açmıştı. “Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir” diyen İmamoğlu, “Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a” ifadelerini kullanmıştı.





