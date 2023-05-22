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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili sözleri salonu güldürdü! 'Gençlik' buluşmasına telefonla katıldı: "Bunu büyük bir oran mı kabul ediyorsun Şentop?"

22.05.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da gençlik buluşmasına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp gençlerle görüştürdü. Şentop, Erdoğan'a "Kapaklı ilçesinde 51,77 oy oranına ulaştık" deyince Erdoğan'ın yanıtı "Bunu büyük bir oran mı kabul ediyorsun Şentop? Trakya’ya yakışıyor mu bu ya” oldu. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine salonda neşeli anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili sözleri salonu güldürdü! 'Gençlik' buluşmasına telefonla katıldı: "Bunu büyük bir oran mı kabul ediyorsun Şentop?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop arasında telefonda geçen diyalog dikkat çekti. Erdoğan, Kapaklı ilçesindeki oy oranını duyunca "Biraz üzüldüm ama inşallah 28 Mayıs’ta bunu gideririz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla Kapaklı Çamlık Sosyal Tesisleri’nde Gençlik Buluşması düzenlendi. Şentop, buradaki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü. Şentop, “Sayın Cumhurbaşkanım, Kapaklı Belediyemizin sosyal tesislerindeyiz. Burada çok kalabalık bir grup var, gençlerimiz burada. Kapaklı’da seçimde 51,77 oy oranına ulaştık” dedi.

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"BİRAZ ÜZÜLDÜM AMA..."

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Bunu büyük bir oran mı kabul ediyorsun Şentop? Trakya’ya yakışıyor mu bu ya” şeklindeki esprili sözleri salondakileri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “28 Mayıs’ta çok daha farklı bir yere taşımamız lazım. Biraz üzüldüm ama inşallah 28 Mayıs’ta bunu gideririz. Kapaklı’daki siz değerli kardeşlerimi böyle anlamlı bir akşamda en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda Gaziantep’ten ayrıldık. Bugün Gaziantep’te 100 bini aşkın bir katılım vardı. Gaziantep’te yüzde 70’e yakın bir oy almıştık. Şimdi hedef inşallah yüzde 70’in üzerinde oy almak. Kapaklı’da inanıyorum ki yüzde 70’leri yakalar” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir genç, “Kapaklı’da sandıkları patlatacağız reis” cevabını verdi.

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Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan

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