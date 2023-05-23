'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şansı artar' deyip o koşulu açıkladı: AK Partili Tuğrul Türkeş'ten ses getirecek 2. tur yorumu!

,MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in 28 Mayıs yorumunda 'katılım' detayı dikkat çekti. Türkeş açıklamasında ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yalnız kaldığı" düşüncesini dile getirdi.

"BAKALIM HANGİ TARAFIN TABANI DAHA ÇOK SANDIĞA GİDECEK"

İkinci turda sonuçların ne olacağına ilişkin konuşan Tuğrul Türkeş, HalkTv'den İsmail Küçükkaya'ya verdiği demeçte “İnsanların sandığa gitmesi önemlidir. Demokrasi bunu gerektirir" ifadelerini kullandı ve "Bakalım hangi tarafın tabanı daha çok sandığa gidecek" dedi.

"TAYYİP BEYİN TABANI DAHA DİSİPLİNLİ"

Türkeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanma şansıyla ilgili dikkat çeken yorumunu da şu sözlerle ifade etti:

"Katılım düşük olursa Tayyip Bey'in şansı artır. Onun tabanı daha disiplinlidir. Kemal bey biraz yalnız kalmış gibi. Babacan, Davutoğlu, Akşener asılacaklar mı? Seçimden hemen sonra kendi grup fotoğraflarına baktım da… Bu bir gevşemedir."