HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunanistan'ı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunanistan'ı salladı!

05.01.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Yunanistan'ı hedef aldığı "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Yunan basınında çıkan haberde, "Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina’yı uyardı" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunanistan'ı salladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun hakkında Yunanistan'ı hedef alan açıklamaları Yunan basınında da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyardığı o sözleri, Yunan basınında manşete alındı.

Bakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konuldu Bakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konuldu

Türkiye’nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bu millet yapar. Evelallah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir’den Tayfun’u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız" ifadeleri bazı Yunan haber sitelerinde son dakika olarak verildi. Birçok Yunan köşe yazarı ise bu sözleri ayrıntılı olarak kaleme aldı.

'ERDOĞAN ATİNA'YI UYARDI'

Kathimerini Gazetesi'nde yayınlanan haberde, “Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina’yı uyardı” ifadeleri yer aldı. Tayfun Füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye’nin Tayfun Füzesi'ni en çok Yunanistan’a karşı kullanabileceğini yazdı.

Politico Gazetesi'nde ise, Tayfun Füzesi'nin menzilinde yer alan bölgeleri haritalar ile destekleyen bir haber yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...
Ağrılarından bıkıp intiharı bile düşündü! Gerçek 41 yıl sonra çıktıAğrılarından bıkıp intiharı bile düşündü! Gerçek 41 yıl sonra çıktı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan basın yunan

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi...

'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi...

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'

Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz

'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak

'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.