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  4. Seçim sonrası sosyal medyadan paylaştı: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj!

Seçim sonrası sosyal medyadan paylaştı: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj!

29.05.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'ye çevrildi. Seçim sürecinde yeniden bakan olabileceği iddialarıyla sıkça gündeme gelen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası gelen paylaşım dikkat çekti.

Seçim sonrası sosyal medyadan paylaştı: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj!

Seçimin 2. turunu kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi önümüzdeki günlerde açıklayacağı kulislerde konuşulanlar arasında. O Kabine'de yer alacağı iddiası öne sürülen isimlerden biri olan Mehmet Şimşek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, seçim sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Şimşek mesajında şunları kaydetti:

"Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum."

'YENİ DÖNEM' MESAJI

"Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum."


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