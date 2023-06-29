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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, peş peşe görüşmeler

29.06.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

NEÇİRVAN BARZANİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

BAKİR İZZETBEGOVİÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

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