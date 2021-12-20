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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz, stopaj vergisi olmayacak

20.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle TL mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını duyurdu: "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak". Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar/TL kuru 18,36'dan 15,28'e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz, stopaj vergisi olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle TL mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını duyurdu:

"Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak."

Erdoğan'ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, açıklamanın ardından 15,28'e geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini de ekledi.

Bu, ihracat yapmayan firmalara verilmeyecek.

Benzer bir şekilde ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde yüzde 1 indirim yapılacak.

Erdoğan, yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının da ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirileceğini söyledi.

Şirketlerin temettü ödemesindeki stopajı yüzde 10'a indirileceğini, bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, faizdeki indirimle birlikte enflasyonun "birkaç ay sonra düşmeye başlayacağını" ifade etti.

Erdoğan, kurdaki artış nedeniyle Türkiye'nin serbest piyasa kuralları dışında önlemler almak zorunda kalabileceği yorumlarına "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır" diye yanıt verdi.

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