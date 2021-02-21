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Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç için taziye ilanı verdi

21.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, "İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde M. Emin Saraç için yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CENAZE NAMAZINA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için bugün öğle namazının ardından İstanbul'daki Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(AA)

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