Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'da

KOMRAT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
Düet Restoran'da basına kapalı verilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon ile Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden heyet üyeleri de yer aldı.
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