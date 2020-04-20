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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'oldukça önemli' notuyla paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde şehir hastanelerinin açılmasının oldukça önemli olduğunu belirterek "Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'oldukça önemli' notuyla paylaştı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir.

Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun.


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