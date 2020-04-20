Cumhurbaşkanı Erdoğan 'oldukça önemli' notuyla paylaştı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir.
Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun.
Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020
Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/o3f2kXyVaU