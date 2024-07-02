HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.07.2024 17:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek

Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

32

Erdoğan ve Putin en son geçtiğimiz hafta telefonda görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASTANA'YA GİDİYOR

Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da "ŞİÖ +" formatında yapılacak. Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

Üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan’dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.

Türkiye, ŞİÖ'ne üye olmamakla birlikte "diyalog ortağı" olarak sık sık toplantılara katılmakta.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyor, yer temin ediyorlardı! Harekete geçildiKadınlara zorla fuhuş yaptırıyor, yer temin ediyorlardı! Harekete geçildi
ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!ŞOK'a Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi geliyor!
Anahtar Kelimeler:
erdoğan putin
En Çok Okunan Haberler
Siyasi parti lideri salondan çıkarıldı! İkinci duruşmada ortalık karıştı

Siyasi parti lideri salondan çıkarıldı! İkinci duruşmada ortalık karıştı

Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

Hindistan'da 'Ölüm ayini'... İzdiham katliama yol açtı: 87 ölü!

Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler

Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"

Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.