Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek

Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek.

Erdoğan ve Putin en son geçtiğimiz hafta telefonda görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASTANA'YA GİDİYOR

Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da "ŞİÖ +" formatında yapılacak. Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

Üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan’dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.

Türkiye, ŞİÖ'ne üye olmamakla birlikte "diyalog ortağı" olarak sık sık toplantılara katılmakta.







