Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

SAMSUN (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u00fczenledi\u011fi te\u015fkilat yeme\u011fine kat\u0131ld\u0131.\nT\u00dcYAP Fuar ve Kongre Salonu'ndaki yemek bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaH\u00fcrriyet ve LC Waikiki i\u015f birli\u011fiyle d\u00fczenlenen 'Aile Bulu\u015fmalar\u0131' Denizli'deydiBeyo\u011flu'nda genelevin bah\u00e7esinde d\u00fc\u015f\u00fcp, ba\u015f\u0131n\u0131 vuran adam \u00f6ld\u00fc
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