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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac görüşmesi sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 21:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.10'da başlayan görüşme 16.45'te sona erdi. Görüşme basına kapalı yapılan görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Fayiz Es-Serrac'ı Kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Fayiz Es-Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Es-Serrac arasında, Libya halkının barış, emniyet ve refahına katkı yapacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir" denildi.

Açıklamada, "Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir. Görüşmede, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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