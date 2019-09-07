Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de hizmete açılacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Sergileme ve etkinlik alanları, atölyeleriyle bu müzenin Eskişehir'den ülkemize ve dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Bu müzeyi, sanatseverlerimizin sahip oldukları koleksiyonları sunma erdeminin bir örneği olarak görüyorum. Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık. Bugün Eskişehir ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler denildiğinde ilk akla gelenler arasında yer alıyor.

'İKİ KONUDA GERİDE KALDIK'



Eskişehir'in uluslararası tanıtımını da yeterli düzeyde gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki burası yabancı misafirlerimiz için de ana destinasyonlarından biri olacaktır.

İki konuda nispeten hedeflerimizin gerisinde kaldık. Bunlardan biri insan yetiştirme olan eğitim, diğeri ise insani zenginleştirme olan kültür sanattır. Sorun asla kültür sanata bakışımızda değildir. Biz kültürü tıpkı toprak, bayrak, askeri ve ekonomik güç gibi özgürlüğümüzün sembollerinden biri olarak gördük. Dünyadaki güçlü ülkelerin paraları ve orduları kadar, daha önce kültür sanattaki hakimiyetiyle bu sıfatı elde ettiğini biliyoruz.