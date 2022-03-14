Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret eden Scholz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.. İçinden geçtiğimiz çalkantılı süreçte, yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum. Almanya ile turizm konusundaki münasebetlerimizin de aynı şekilde devam edeceğini umuyorum.

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı yılmadan sürdüreceğiz. Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık.

Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamalarından satır başları:



En kısa sürede ateşkese varılması konusunda hem fikiriz. En önemli konu silahların susması. Putin'e artık dur diyoruz. Türkiye'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesi çok faydalı olmuştur.

AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli. Yenilenebilir enerji konusunda işbirliği istiyoruz. Bölgesel konularda da işbirliğini geliştirmeliyiz. Sizin İsrail ve Yunanistan liderleriyle görüşmenizi çok önemsiyoruz. Bu şekilde devam etmesini umuyoruz.

Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz.

Türkiye ve AB işbirliği için gelecekte burada bazı planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız, gümrük birliği konusunu da görüşmeye devam edeceğiz.



