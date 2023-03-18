Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:



"108 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu’daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verdikleri mücadeleyle milletimizi Çanakkale Zaferine ulaştıran bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır.

"ECDADIMIZ ŞEHİT KANLARIYLA SULANAN TOPRAĞIMIZA DÜŞMANIN AYAK BASMASINA İZİN VERMEMİŞTİR"

Anadolu’nun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale’de verilen topyekûn mücadelede ecdadımız, milletimizin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan toprağımıza düşmanın ayak basmasına izin vermemiştir.

"ÇANAKKALE RUHUNU CANLI VE DİRİ TUTMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

BAHÇELİ'DEN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Bahçeli'nin mesajı şöyle:

"Türkiye’miz bugünkü ortamda, tıpkı Çanakkale Savaşları’nda olduğu gibi, tıpkı Milli Mücadele yıllarında yaşandığı gibi, derin ve sinsi bir ablukanın doğrudan hedefindedir.

Çanakkale’de düşmana göğsünü siper eden, Milli Mücadele’de zillet ve esarete bağımsızlık onuruyla direnen kahramanlar kuşağının mücadele şuuru neyse, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın duruşu, duyuşu ve deyişi aynısıdır."

KILIÇDAROĞLU: TÜM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

