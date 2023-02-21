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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı! Bakan Soylu da yanlarındaydı... O anlar kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı! Bakan Soylu da yanlarındaydı... O anlar kamerada

21.02.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli AFET koordinasyon merkezindeyken Hatay'daki depreme yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da iki liderin yanında olduğu görülürken, o anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı! Bakan Soylu da yanlarındaydı... O anlar kamerada

Hatay dün akşam 3 dakika arayla iki büyük depremle sarsıldı. Defne İlçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetindeki iki deprem çevre illerden de hissedildi. 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş da Hatay depremiyle sarsıldı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ KAHRAMANMARAŞ'TAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş AFET Koordinasyon Merkezi'nde yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Deprem anında Erdoğan, Bahçeli ve Soylu yerlerinden kalkmazken, salondan "Yar Rab" yakarışları yükseldi.

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

O anlar toplantıya katılanlar tarafından kaydedildi.

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deprem Hatay Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

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