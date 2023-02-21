Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı! Bakan Soylu da yanlarındaydı... O anlar kamerada

Hatay dün akşam 3 dakika arayla iki büyük depremle sarsıldı. Defne İlçesi merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesi merkezli 5.8 şiddetindeki iki deprem çevre illerden de hissedildi. 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş da Hatay depremiyle sarsıldı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ KAHRAMANMARAŞ'TAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş AFET Koordinasyon Merkezi'nde yakalandı.

O ANLAR KAMERADA

Deprem anında Erdoğan, Bahçeli ve Soylu yerlerinden kalkmazken, salondan "Yar Rab" yakarışları yükseldi.

O anlar toplantıya katılanlar tarafından kaydedildi.



