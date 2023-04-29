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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenerek açıkladı! "TOKİ vasıtasıyla özel konut projeleri üreteceğiz"

29.04.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi. Bundan sonra yapılacakları sıralayan Erdoğan, "TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz" dedi. Erdoğan'ın paylaşımında istihdam, emekli olanlara çalışma hakkı, Türkiye'ye getirilen araçlar, mobil cihazlar ve askerlik ile ilgili detaylar da yer aldı. İşte Erdoğan'ın açıklamasının ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenerek açıkladı! "TOKİ vasıtasıyla özel konut projeleri üreteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenerek bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Bundan sonra ne yapacağız?" diyerek yurt dışındaki vatandaşları ilgilendiren detayları paylaştı. İşte TOKİ özel konut projeleri, emekliler ve askerlik gibi konularla ilgili Erdoğan'ın o açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım! Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.

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Peki bundan sonra ne yapacağız?

TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye’ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

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Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye’yiz.

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Türkiye Yüzyılı’nı inşallah “Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora” şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için, sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs’ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. “SEN VARSAN TÜRKİYE VAR”"

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