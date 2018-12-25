Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulundu.

RTÜK'e verilen dilekçede Halk TV'de sunulan "Halk Arenası" isimli programa 21 Aralık 2018'de katılan Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler sarf ettikleri, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları" kaydedildi.

Bu sebeple Gezen ve Akpınar hakkında adli soruşturma başlatıldığı hatırlatılan dilekçede, "Söz konusu ifadeler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmekle birlikte, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmeti İlkeleri' başlıklı 8. maddesinin de ihlali niteliğindedir." vurgusu yapıldı.