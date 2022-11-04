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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le kritik görüşme! Detaylar belli oldu

04.11.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde ele alınan konular merak konusuydu. İşte masaya gelen konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le kritik görüşme! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulünde, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

YUNANİSTAN AKLISELİME DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını, ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.

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Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg

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