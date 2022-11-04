Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le kritik görüşme! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulünde, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını, ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.