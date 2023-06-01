CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KESİN SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları için gözler Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması YSK tarafından yapılacak. Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları için tarih vermişti. il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanacak. İşte, Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları ile ilgili detaylar...

KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları bugün (1 Haziran 2023 Perşembe) açıklanacak.

Yüksek Seçim Kurulu, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek.

Sonuca göre YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını takdim edecek.





