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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 23:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi. Oktay açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kendisine yönelik sözlere cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, iftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığını, bu tür tutumların Türk milletinde hiçbir karşılığı olmadığını belirtti.

"TAACCÜPLE TAKİP EDİYORUM"

Fuat Oktay, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İfa etmekten şeref duyduğum Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum.

Bundan önceki tüm iş ve görevlerimde olduğu gibi gerek devletimizin son Başbakanlık Müsteşarı, gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak attığım her imza, hukukun ve yasaların denetimine olduğu kadar aziz milletimizin ve kamuoyunun takdirine açıktır.

"BU TÜR TUTUMLARIN MİLLETİMİZDE HİÇ BİR KARŞILIĞI YOKTUR"

İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlâkımın bir gereğidir.

TBMM’nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir.”

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 2016-2018 yıllarında Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik ağır ithamlarda bulunarak hortumculukla suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Neden internet altyapımız yok? Kim engel oluyor? Türk Telekom bizim tarihimizin önemli yatırımlarından. Bunu aldılar, Hariri ailesine sattılar. Türk bankalarından kredi çekti, götürdü devlete verdi, gitti devlet bankalarına yatırdılar. Hariri ailesinin cebinden beş kuruş para çıkmadı. Ben ödemiyorum dedi, al Türk Telekom da senin olsun dedi. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom'da. Hortumculuğun başkan yardımcısıydı. İnternet alt yapısı bu kadar yetersizken, sen nasıl kalkar dersin dünyada birinci Çin, ikinci biziz. O görevi bıracaksın." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özel ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlık yaptığı döneme yönelik hadsiz ithamlarda bulunduğunu" savunmuştu. "Oktay'ın yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde Yimpaş'ın gurbetçilere yönelik yolsuzluk yaptığını" iddia eden Özel, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği sırasında da Hariri ailesinin şirketi yağmalamasına izin verdiğini" iddia etmişti.

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