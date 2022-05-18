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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miçotakis'in ABD'deki Türkiye karşıtı konuşmasına tepki! 'Müttefik dediğimiz ABD'de...'

18.05.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı konuşmasını ve devamında ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi. Oktay, "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz" diye konuştu. Oktay Atatürk Havalimanı tartışmalarını ise "Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Miçotakis'in ABD'deki Türkiye karşıtı konuşmasına tepki! 'Müttefik dediğimiz ABD'de...'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra Kongre'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Türkiye karşıtı skandal ifadelere imza atan Miçotakis, Kongre üyelerince uzun süre ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olaya tepkisini dile getirdi. Oktay ayrıca Atatürk Havalimanı tartışmalarına da değindi.

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"İBRET VERİCİ"

Miçotakis'in konuşmasının ardından ayakta alkışlanmasıyla ilgili "Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz" diyen Oktay, "Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

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Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetmişti. "Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Oktay ayrıca Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Miçotakis’in ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!Miçotakis’in ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!


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