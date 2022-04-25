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Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dengeler değişiyor... Ümit Özdağ'dan ezber bozan çıkış! 'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

25.04.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi hem Cumhur ittifakından hem de millet ittifakından dikkat çeken açıklamalar gelirken adayların kim olacağı noktasında yeni bir hamle geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ; ezber bozan bir çıkış yaparak 'Eğer altılı ittifak Mansur Yavaş'ı aday göstermezse biz gerekeni yapacağız' diyerek mesaj verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dengeler değişiyor... Ümit Özdağ'dan ezber bozan çıkış! 'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapan Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde tartışmalara dahil oldu. Anketlerde Mansur Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığını ifade eden Ümit Özdağ, 'Bu çağrıyı CHP, Mansur Bey'i aday göstermediği için yapıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmalarının kamuoyunun gündemini etkilediğini belirten Özdağ, anketlerde Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığının ortaya çıktığını söyledi.

Özdağ, partisinin Yavaş'ın aday olması teklifiyle ilgili birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

'KOMPLO ARAMAYA GEREK YOK'

"Zafer Partisinin Mansur Yavaş'ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette, Mansur Bey'in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, CHP Genel Merkezinin Mansur Yavaş'ı adayı yapmama kararı almış olması bu çağrıyı yapma nedenimizdir."

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'CHP, MANSUR YAVAŞ İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERMEDİ'

Yavaş ve ekibine yönelik iddialara ilişkin CHP'nin tepki göstermediğini savunan Özdağ, "Türkiye bu kadar ağır bir görevle karşı karşıyayken, hiçbir sorumlu siyasetçinin, genel başkanın, 'Mansur Bey, Ankara'nın sokaklarını temizlemeye devam etsin, ondan başka bir şey istemiyoruz.' deme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

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Özdağ, kendisinin eğitimden sorumlu başdanışmanı Zahide İmer'in, ABB tarafından partiyi temsilen Yaşam Boyu Öğrenme ve Mesleki Eğitim Çalıştayı'na davet edildiğini belirtti.

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