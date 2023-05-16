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  4. Cüneyt Özdemir’den ‘Sinan Oğan ne yapacak?' sorusuna çok net yanıt! '%100 bunu yapacak'

Cüneyt Özdemir’den ‘Sinan Oğan ne yapacak?' sorusuna çok net yanıt! '%100 bunu yapacak'

16.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan ikinci tur seçimlerinde kimi destekleyecek? Türkiye seçim sonuçları açıklanmaz bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Konu ile ilgili günden yaratacak bir değerlendirmede Cüneyt Özdemir’den geldi. Özdemir yaptığı yorumda çok net ifadeler kullanarak “Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu, cumhur ittifakına destek verecek” dedi.

Cüneyt Özdemir’den ‘Sinan Oğan ne yapacak?' sorusuna çok net yanıt! '%100 bunu yapacak'

2023 seçim sonuçları belli oldu şimdi herkes ikinci turda sonucun ne olacağını tartışmaya başladı. Sinan Oğan’ın aldığı oy oranı ile ikinci tur seçimlerinde kilit rolde olduğu yönünde gelen yorumlar devam ederken dikkat çeken bir değerlendirme de gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi. Özdemir, Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceğine yönelik yaptığı yorumda “Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu, cumhur ittifakına destek verecek. Neymiş Sinan Oğan pazarlık yapıyormuş. Kardeşim DEVA 14 vekil çıkarmış, siz ne diyorsunuz ya...” ifadelerini kullandı.

İşte Cüneyt Özdemir’in seçim sonuçlarına ve ikinci tura ilişkin yaptığı o değerlendirme:

"Çok duygusal kaldı Millet İttifakı sloganları. 'Sana söz' 'parlamenter sistem' çok havada kaldı. Toplumda büyük karşılık bulamadılar. Yeni bir stratejiyle çıkmaları lazım.

12.30'da toplanacaklar da karar verecekler ölme eşeğim ölme! Seçmende büyük bir küskünlük var, sandığa toplumu nasıl getirecekler?

Sinan Oğan meselesi var! Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu, cumhur ittifakına destek verecek. Neymiş Sinan Oğan pazarlık yapıyormuş. Kardeşim DEVA 14 vekil çıkarmış, siz ne diyorsunuz ya...

'GEREKİRSE BAKANLAR KURULUNU DUYURSUN’

Yeni bir yol haritası gerekiyor. Sana Söz tükendi. Gerekirse bakanlar kurulunu duyursun. Yepyeni bir heyecan lazım. Yoksa o beş puan fark olur sana on puan fark. Erdoğan da çıkar der ki bütün dünyaya 'Seçim diyordunuz alın size seçim!' Böyle bir tablo söz konusu."

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