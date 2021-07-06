HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. D-100'de feci kaza! Ankara istikameti trafiğe kapandı

D-100'de feci kaza! Ankara istikameti trafiğe kapandı

06.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nda, etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında yolda oluşan su birikintisi sebebiyle 2 araca çarpan TIR makasladı. Bir kişinin yaralandığı kaza sebebiyle D-100’ün Ankara istikameti trafiğe kapanırken kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

D-100'de feci kaza! Ankara istikameti trafiğe kapandı

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan araçlar, kuvvetli sağanak yağış sonrasında yolda oluşan su birikintisi sebebiyle yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Ü.A. idaresindeki TIR, su birikintisi sebebiyle yavaşlayan bir otomobil ve kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR, makasladı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandıİstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı

kaza2

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sebebi ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza sebebi ile Ankara istikameti trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ulaşan ekipler, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de korkunç kaza! Genç kızın kolu koptuTunceli'de korkunç kaza! Genç kızın kolu koptu

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?
Cinsel istismar mağduru kardeşlerle ilgili yeni gelişmeCinsel istismar mağduru kardeşlerle ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dr. Öz'ün kızı Bodrum'da aşka geldi! Öpmeye doyamadı

Dr. Öz'ün kızı Bodrum'da aşka geldi! Öpmeye doyamadı

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.