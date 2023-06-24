D-100 karayolunda ayakkabı bağcığıyla şüpheli ölüm! Ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda ağaca asılı halde bulunan cansız bir erkek bedeni bulundu. Olay yerindekiler ağaca asılı halde bulunan erkek cesedini gördükten sonra polislere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde erkek şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri erkek şahsın, ayakkabı bağcığıyla şüpheli şekilde öldüğünü tespit etti. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadı. (İHA)