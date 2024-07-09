D vitamini tahlil sonuçlarında çıkmayınca annesini öldürmüştü! 24 yıl hapis istendi!

Olay, 24 Kasım 2023 yılında saat 18.00’de meydana gelmişti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Figen Bezmez eşinden boşanmıştı. Bezmez, Doğukan D. adlı oğlunun kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra oğluyla aralarında çıkan tartışma sonucunda Doğukan D. annesinin üzerine kapıyı kilitledi ve annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Bezme, güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıktı. Ancak, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

24 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturmanın ardından 17 yaşındaki Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı ifade edildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

‘’BEN DE SENİN 4 TÜP KANINI AKITACAĞIM’’

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başının döndüğünü anlatan oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Doğukan D.'nin tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri ifade edilen iddianamede ise, yaşananlara şöyle yer verildi:

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 DERİN KESİ VARMIŞ

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





