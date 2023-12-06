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Daenerys Targaryen'a benzetilmiş, günlerce konuşulmuştu! Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için aday adayı oldu

06.12.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones dizisinin 'Daenerys Targaryen' karakterine benzerliği nedeniyle sosyal medyada bir dönem gündem olan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi CHP Bilecik Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Subaşı yaptığı açıklamada "Bu 5 yıl halkımızın ve bizim el ele yürüdüğü el ele yönettiği çok güzel bir 5 yıl olacak. Bu ucuz siyasi oyunları kurgulayanlar da kendi yarattıkları tuzaklar ayaklarına dolanacak. Bu hep böyle olmuştur yine olacaktır" dedi.

Daenerys Targaryen'a benzetilmiş, günlerce konuşulmuştu! Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için aday adayı oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e yaptığı ziyarette siyah mantosuyla çekilen fotoğrafları sonrası Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi CHP Bilecik Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Subaşı, partisinin il başkanlığına giderek müracaatını gerçekleştirdi.

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BİLECİK'TE BİR İLK OLMUŞTU

Melek Mızrak Subaşı, burada yaptığı konuşmasında, Bilecik’e bir hizmet borcunun olduğuna vurgu yaparak, Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı olmasının ise haklı gururunu taşıdığını ifade etti.

İş tecrübesi ve mesleği gereği belediyecilikte farklı bir bakış açısını ortaya koyduğunu dile getiren Melek Mızrak Subaşı, Bilecik halkından bir 5 yıl daha isteyeceğini söyledi. Seçimlerden galibiyetle çıkacaklarına inancının tam olduğunu kaydeden Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’te ayrıştıran değil birleştirici olduklarını anlattı.

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Subaşı, konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

"KİMSEYİ AYRIŞTIRMADIK VE BİR BÜTÜN OLDUK"

“Ulaşılmaz, halktan kopuk ve halkın sesini duymayan yönetimlerin şehrimize verdiği zarar ortada. 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla kurduğumuz bu bağ ile çok güzel işlere imza attık. Çünkü halkın sesine kulak verdik ve halkımızla bütünleştik. Bunu hep birlikte başardık. Kimseyi ayrıştırmadık ve asla ayrıştırmayız. Siyasi görüşü, inancı, milleti, ekonomik durumu, statüsü veya cinsiyeti ne olursa olsun halkımızla çok güzel bir iletişim yakaladık ve onlarla çok güzel diyaloglar kurduk. Seslerine kulak verdik, kızgınlıklarını da dinledik şikayetlerini de, üzüntülerine de ortak olduk sevinçlerine de. Ama asla ve asla kimseyi ayrıştırmadık ve bir bütün olduk. Herkese dokunmaya çalışıyoruz ve kalbimizle bu iletişimi çok güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz.

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“ORTAK AKIL OLUŞTURDUK”

Her yaştan kadınıyla erkeğiyle çok güçlü bir ortak akıl oluşturduk. Bu ortak akılla hep birlikte el ele hareket ediyoruz ve şehrimiz için çok güzel işler çıkarıyoruz. Ve daha nicelerini de bu güçlü ve katılımcı ortak akıl sayesinde şehrimiz için üreteceğiz. Halkımızın isteklerine göre çözümler üretiyor ve en faydacı ve pratik yolları tercih ediyoruz. Bu sayede halkımızın problemlerini en kısa ve hızlı şekilde çözerken kalıcı çözümler üreterek hizmetlerimizi siyasi bir gösteriden ziyade halka hizmet odaklı yürütüyoruz. Biz asla ulaşılamaz değiliz. Bugüne kadar benimle veya yönetici arkadaşlarımızla görüşmek isteyip de görüşemeyen bir vatandaşımız olmamıştır. Aksine düzenlediğimiz Halk Günleri ile belediyemize gelen son vatandaşımıza kadar ağırlayarak sorunlarını çözmekte yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kimseyi zaten halkımıza ait olan belediyemizden eli boş çevirmedik ve çevirmeyeceğiz. Burası Bilecik halkına aittir ve her zaman kapısı açıktır.

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“ASLOLAN BİLECİK’TİR”

Bilecik için ne gerekiyorsa onu gidip alıyoruz sevgili kamuoyu. Bunun a’sı b’si olamaz. Ben şehrimin ihtiyacı olan ne ise ve kimdeyse ayırt etmeden gider ister ve alırım. İster büyükşehir ister bakanlık olsun ister a partisi ister b partisi olsun ama ne olursa olsun aslolan Bilecik’tir, Bilecik için çalışmaktır, Bilecik’e hizmet etmektir. Bunun için de asla gocunmam çekinmem. Bu anlayışla hareket ettiğinizde ve niyetinizin temiz olduğunu hissettirdiğinizde tıpkı şu anda olduğu gibi büyükşehir ve kardeş şehirlerle olan iş birlikleri çıkıyor ortaya. Bunun da tek bir kazananı oluyor O da Bilecik.

Bilecik çok güzel bir mozaik. Hepimiz bu şehrin ve bu mozaiğin bir parçasıyız. Birlikte hareket ediyor birlikte yönetiyoruz. Katılımcı ve ortak akılla hareket ediyoruz. Bilecik’i hak ettiği yerlere hep birlikte çıkaracağız. Zaten tanınan bir şehiriz ancak bunu ulusal ve uluslararası düzeyde daha üst noktalara taşıyacağız. Bunu Bilecik olarak hep birlikte omuz omuza başaracağız.

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“UCUZ OYUN VE TARTIŞMALARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

Hiç kimse bizim merhamet duygumuzu tartışmaya ve sorgulamaya kalkmasın. Bizim merhamet duygumuz tartışmaya kapalıdır. Vatandaşlarımız kalbimizi ve iyi niyetimizi gayet güzel okuyor ve biliyor. Bu tarz ucuz siyasi tartışmalara açık cevabımdır. Bu ucuz oyun ve tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bizim vaktimiz Bilecik’in vaktidir ve halkımıza hizmet etmek bizim en büyük önceliğimizdir. 15 yıldır yapılamayanları bu kadar kısa bir zamana sığdırmaya çalıştık ve halkımız da bunu çok iyi görüyor. Önümüzde Bilecik halkı ile birlikte kocaman bir 5 yıl olacak. Bu 5 yıl halkımızın ve bizim el ele yürüdüğü el ele yönettiği çok güzel bir 5 yıl olacak. Bu ucuz siyasi oyunları kurgulayanlar da kendi yarattıkları tuzaklar ayaklarına dolanacak. Bu hep böyle olmuştur yine aynı şekilde olacak.

Önümüzdeki 2024 yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkanı Aday Adaylığımı siz değerli ailem ve değerli Bilecik halkı huzurunda açıklamak istiyorum. 2024 yerel seçimlerinde Bilecik yeniden Cumhuriyet Halk Partisi diyecek yeniden temiz ve şeffaf belediyecilik diyecek. Bundan tüm kalbimle eminim."

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Melek Mızrak Subaşı
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