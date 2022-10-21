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Dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttü! Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelip öğretmenliğe devam etti

21.10.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan bir kadın terörist yasa dışı yollarla Türkiye' girip öğretmenliğe devam etti. İstihbarat sonucunda harekete geçen ekipler kadın teröristi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde fiziki takip sonrasında yakaladı. Gözaltına alınan terörist işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttü! Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelip öğretmenliğe devam etti

PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı.

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İSTİHBARAT HAREKETE GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği istihbaratını elde etti.

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HALA ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Öğretmen Şanlıurfa terörist

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