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  4. Daha neler göreceğiz? Köpek balıklarının kamyon arkasındaki yolculuğu 'yok artık' dedirtti

Daha neler göreceğiz? Köpek balıklarının kamyon arkasındaki yolculuğu 'yok artık' dedirtti

26.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir otoyolda araçla hareketle halindeyken göze çarpan görüntü için oldukça sıra dışı diyebiliriz. Öyle ki kamyonun içindeki su dolu tankta yüzen köpek balıkları çok da sık karşılaşacağımız bir durum değil.

Daha neler göreceğiz? Köpek balıklarının kamyon arkasındaki yolculuğu 'yok artık' dedirtti

ABD'nin Maryland eyaletindeki olağan dışı an şaşkına çevirebilecek türden. Julie Anne adındaki bir kadının çektiği görüntülerde içi su dolu tankın yer aldığı kamyonda iki tane köpek balığı yüzüyor. Anne, bu videoyu takipçileriyle paylaşırken, ''her zaman göremeyeceğiniz anlar'' şeklinde not düşüyor.

Genç kadına katılmamak elde değil. Şaşırtıcı video, binlerce kez görüntülendi ve çok sayıda yorum aldı.

''İNSANLAR ÇOK ACIMASIZ''

Pek çok insan köpek balıklarının okyanusa geri salındığını umduklarını söyledi. Bir kişi, ''Karayolu üzerindeki bir tanka değil okyanusa aitler. İnsanlar çok acımasız" diye yazarken, bir diğeri, ''Gördüklerimin doğru olduğunu anlamak için 3 defa baktım. Artık karada bile güvende değil miyiz? '' şeklinde bir soru yöneltti.


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