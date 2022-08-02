Daha önce de çok konuşulmuştu! İşte dünyayı karıştıran kadın Nancy Pelosi'nin önceki olayları

Dünya, ABD ve Çin arasındaki gerilime kilitlendi. Gerilimin fitilini ateşleyen olay ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti oldu. "Savaş mı çıkacak?" soruları herkesin aklında yer ederken Pelosi de dünyanın en çok konuştuğu isim oldu. Pelosi, ABD'de daha önce çeşitli çıkışlarıyla da gündeme gelmiş bir isim. Özellikle Joe Biden ve Donald Trump ile alakalı olarak yaşananlar yakın tarihlerde sosyal medyanın en uzun süre konuşulanları arasına girmişti. Pelosi'nin daha önce gündem olan olaylarını sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

TRUMP-PELOSİ ARASINDA ALKIŞ POLEMİĞİ

ABD Başkanı olduğu dönemde Donald Trump ile Pelosi arasında çeşitli gerilimler yaşanmıştı. Özellikle iki isim "Meksika sınırına duvar" tartışmalarıyla sık sık karşı karşıya geliyordu. İki ismin arasındaki gerilimin sosyal medyaya da taşındığı ve çok konuşulduğu olay ise Trump'ın konuşmasının ardından yaşanmıştı.

Trump, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısını yaptığı konuşmasını bitirdikten sonra, Pelosi'nin ayağa kalkarak Trump'ı alkışladığı ancak bu esnada alaycı bir surat ifadesi takındığı görülmüştü. Bu davranış kinaye olarak yorumlanmış ve ABD'de uzun süre tartışılmıştı. Çok sayıda kişi tarafından "O nasıl alkıştı öyle?" yorumlarının yapıldığı olayda Pelosi'nin davranışının aşağılama içerdiği iddia edilmişti.

BIDEN KONUŞMA YAPARKEN YAPTIKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir konuşması sırasında arkasında dururken yaptığı hareketlerle de sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu konuşma ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Biden'ın ilk kez yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasıydı.

Konuşmada Biden'ın Putin'e yönelik sert sözlerinin yanı sıra Pelosi'nin tavırları da dikkat çekmişti. Kısa sürede viral olan görüntülerde Pelosi; Biden, Amerikan askerlerinin savaş alanlarında karşılaştığı tehlikeli durumlardan söz ederken tuhaf hareketler yapmıştı.

Pelosi'nin ellerini yumruk yaptığı, ovuşturduğu ve ayağa kalkarak alkışladığı görülmüştü. Olay sonrası yapılan yorumlarda ise Pelosi'nin Biden'ı dinlemediği ve sadece alkış tuttuğu iddia edilmişti. Olay, "Bu tepki neyin nesi?" yorumlarına da sebep olmuştu.

KONGRE BASKININDA ODASINA GİRMİŞLERDİ

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre baskınında da Pelosi gündem olmuştu. Kongre baskınında Pelosi'nin odasına girilmiş ve dizüstü bilgisayarının çalındığı öne sürülmüştü.

