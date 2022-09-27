Daha uzun yaşamanın sırrı buradan geçiyormuş! Her gün 2 fincan içmek yeterli

Kahve içmeden uyanamıyorum diyorsanız çok şanslısınız! Yıllarca kahvenin sağlık üzerine zararları konuşuldu ancak birçok faydası da bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre her gün bir fincan kahve içen kişilerin daha uzun yaşadığı ve kalp hastalığı riskinin azaldığı görüldü. Kahvenin çok farklı çeşitleri bulunsa da yapılan araştırma her kahve türünün oranları azalıp artarak bu durumda işe yaradığını belirtti.

KAÇ BARDAK KAHVE İÇTİKLERİNE BAKILDI

40 ila 69 yaşları arasındaki katılımcılar, günde kaç bardak içtikleri ve hazır, öğütülmüş veya kafeinsiz olanı tercih edip etmedikleri konusunda anket doldurdu. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan bulgular, yüzde 44'ünün anında içildiğini, yüzde 18'inin öğütülmüş ve yüzde 15'inin kafeinsiz olduğunu gösteriyor.

GÜNDE 2-3 FİNCAN EN DÜŞÜK RİSKİ SAĞLIYOR

Beşte birinden biraz fazlası kahve içmedi. 13 yıllık çalışma boyunca yaklaşık 28.000 katılımcı öldü. Yaklaşık 43.000 gelişmiş kardiyovasküler hastalık ve 30.000'e aritmi - düzensiz kalp atışı - teşhis edildi. Tüm kahve türleri, tüm nedenlerden kaynaklanan erken ölümlerde azalma ile bağlantılıydı ve günde iki ila üç fincan en düşük riskle bağlantılıydı.

KALP HASTALIĞI VE FELÇ RİSKİNİ AZALTIYOR

Öğütülmüş kahve içenlerin erken ölme olasılığı, kahve içmeyenlere göre yüzde 27 daha azdı. Kafeinsiz kahve içenlerin riski yüzde 14 azaldı ve anında yüzde 11'lik bir düşüşle bağlantılıydı. Kahve içenlerin hepsinde kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riski azaldı.

KAHVE SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN PARÇASI OLARAK GÖRÜLEBİLİR

Kahve çekirdekleri, bulguların arkasında 'olası' olan 100'den fazla biyolojik olarak aktif bileşik içerir. Bazılarının iltihabı azalttığı, bazılarının ise insülin duyarlılığını iyileştirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı gösterilmiştir. Kardiyolog Peter Kistle'a göre; sonuçlar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve alımının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak görülmesi gerektiğini gösteriyor.

GÖRÜLEN DÜŞÜŞ KAHVE İÇME ŞEKLİYLE İLGİLİ OLABİLİR

Çalışmaya dahil olmayan Birmingham'daki Aston Tıp Okulu'ndan bir diyetisyen olan Dr Duane Mellor, çalışmanın kahvenin sağlığa faydalarını kanıtlamadığını söyledi.

Çalışmaların hem kahve hem de çay içmenin kalp sorunları ve erken ölüm riskini azalttığını bulduğunu kaydetti. Dr Mellor, bu, sağlığa faydalarının arkasında içeceklerin kendileri değil, kahve ve çay içmeyle bağlantılı davranışlar olabileceğini gösteriyor.

KAHVENİN YANINDA BULUNAN TATLILARA DİKKAT

“Belki biraz sütlü basit bir fincan kahvenin, şurup ve krema eklenmiş büyük bir latteden çok farklı olması önemlidir. Yani, ılımlı kahve tüketimi daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkilendirilebilir, ancak önemli olan nasıl tüketildiğidir. Yani ideal olarak şeker ve diğer kalori açısından zengin ekstralar olmadan kahvenize dahil etmek isteyebileceğiniz kek ve bisküvi gibi atıştırmalıkları da dikkatlice düşünün."

KAHVE İÇMENİN ZARARLARI DA BULUNUYOR

Doktorlar aşırı miktarda kahve içmenin kalbe zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Ek olarak, çok fazla kahve vücudun daha sık idrara çıkmasına neden olduğu için dehidrasyona neden olabilir. Ayrıca aromalı şuruplar ve şekerle doldurulursa dişlere zarar verebilir.



