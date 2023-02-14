Dakikalar bile çok önemli! Kaç gün aç ve susuz kalınabilir?

Depremzedelere yapılan yardımlarda su ve gıdanın tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar enkaz altından çıkartılan ve günlerce susuz, aç kalan depremzedelere ani sıvı ve gıda verilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar bir insanın kaç gün susuz ve aç kalabileceğini merak ediyor. Bilimsel kaynaklar bu konuda belirli bir gün verse de bazı zamanlarda mucizeler yaşanabilir.

BİR İNSAN KAÇ GÜN SUSUZ KALABİLİR?

Vücudumuzun kanı pompalaması nefes vermemiz yaşamsal olayların devamlılığı ve aklınıza gelebilecek her türlü işlev su ile sağlanır. Bir insanın günde ortama en az 1,5 lt. su içmesi gerekir. Bu uzmanlar tarafından hala tartışılan; kimilerine göre 8 bardak en az iken kimiler 10 bardak ve üzerinin doğru olduğunu savunur.

ORTAM KOŞULLARI DAYANMA SÜRESİNİ ETKİLİYOR

Peki, bir insan susuz ne kadar yaşayabilir? Bu sorunun cevabına en yaygın bilinen 3 cevabını vermek isterdik fakat bulunulan ortamın koşulları, nem dengesi, iklim ve çevresel birçok faktör bunu etkileyecektir. Bilimin verdiği cevap ise 7 gündür. Bir insan susuz en fazla 7 gün hayatta kalabilir. Bu süre 168 saat olarak söylenebilir. Çocuklar için veya sağlık durumu iyi olmayan biri için ise bu durum değişiklik gösterebilir.

EN FAZLA SUSUZ KALAN KİŞİ

Kayıtlara geçmiş en uzun susuz hayatta kalma hikayesi, bir hapishanede yaşanmıştır. Bir hücrede unutulan mahkûm 18 gün boyunca susuz hayatta kalabilmiştir. Bu kadar uzun süre dayanmasında serin ve kapalı bir ortamda olup, güneş görmemesinin katkısı olmuştur.

SUSUZLUK BELİRTİLERİ

Buna göre bir insan susuz kaldığı zaman vücudunda tüm hücreleri susuzluk yaşamaya başlayacaktır. Vücutta bitkinlik, kan basıncında düşme, idrara az çıkma ve hiç çıkamama, yoğun baş ağrısı gibi belirtiler baş göstermeye başlayacak ve en gözlenebilir etkisi ise vücutta kuruluk başlayacaktır. Vücuttaki suyun azalması sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansta bozulmaları beraberinde getirir. Uzun süreli susuzluk sonrasında vücuttaki sıvı miktarının yüzde 15'inin kaybedilmesi, komaya ve hatta yaşamın kaybedilmesine bile neden olabilir.

BİR İNSAN KAÇ GÜN AÇ KALABİLİR?

Vücudun yemeksiz dayanabileceği süreyi birçok farklı faktör etkilediğinden, bu süre kişiden kişiye değişiklik gösterecektir.Bilim adamları, etik kaygılar nedeniyle geleneksel çok katılımcılı deneyleri kullanarak insan açlığını araştırmamıştır. Veriler genellikle açlık grevleri, doğal afetler ve kıtlık dönemleriyle ilgili gözlemsel çalışmalardan gelir.

70 kilogram ağırlığındaki tipik, iyi beslenmiş bir erkek, teknik olarak 1 ila 3 ay arasında hayatta kalmak için depolanan yeterli kaloriye sahiptir. Ancak, açlık grevlerine katılmak için gönüllü olarak yemeyi bırakan insanlar 45-61 gün sonra yaşamını kaybettiler, bu da bir kişinin 3 ay boyunca hayatta kalma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.

Vücudun hayatta kalmak için gıdalardaki besin maddelerine ihtiyacı vardır. Hücreleri yenilemek ve hayati vücut süreçlerini beslemek için protein, karbonhidrat ve yağların yanı sıra vitamin ve mineralleri kullanır. Yiyecek olmadan vücut kendi dokusunu yakıt olarak kullanmaya başlar, ancak bunu uzun süreli yapılamaz.

Bilim insanları, ortalama bir insanın yiyeceksiz ne kadar dayanabileceğinden tam olarak emin değiller. Geleneksel deneylerde açlık üzerine çalışmadılar çünkü sonucu incelemek için bir kişiden uzun bir süre yememesini istemek etik olmazdı. Araştırmacıların insanların ne kadar uzun süre hayatta kalabileceklerine dair sahip oldukları en iyi gösterge, açlık grevinde olanlardan geliyor.

