HABER

Damat evi kan gölüne çevirdi! Önüne gelene kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 06:23 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü. Ferhat Aslan daha tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

Damat evi kan gölüne çevirdi! Önüne gelene kurşun yağdırdı!

Olay saat 01.30 sıralarında, Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarında sorunlar olan Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine geldi.

Ferhat Aslan tartışma sırasında tabancasını çıkartarak ardı ardına ateşleyip kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri 4 kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza!Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza!
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılarHurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze Ferhat Aslan Ayşe Dayıoğlu Adem Dayıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza! Taklalar atan araç önüne ne geldiyse yıktı geçti!

Şişli'yi savaş alanına çeviren kaza!

Öldürülen kardeşlerinin acısına dayanamadı! Taziye evinin önünde dehşet!

Taziye evi önünde dehşet! Silahı kafasına dayayıp tetiği çekti!

Bursa'da feci kaza! Bir anlık hatası canına mal oldu!

Bursa'da feci kaza! Bir anlık hatası canına mal oldu!

Ormanlık alanda korkunç olay! Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Yüksek sesle müzik dinliyor diye arkadaşını 6 yerinden bıçakladı!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Kartal’da yedek parça deposunda patlama

Kartal’da korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.