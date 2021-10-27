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  4. Damat ve yakınları düğünde dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

Damat ve yakınları düğünde dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

27.10.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir düğünde, küfür yüzünden çıkan kavgada damat, kardeşi ve yeğeninin açtığı ateş sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ekim günü saat 19.30’da merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim K. (23) ile S.T. çiftinin sokak düğününe katılan yakınları Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B. (22) tabancayla havaya ateş açtı. Bunun üzerine iki kardeş ile kendilerini uyaran damat İbrahim K., ağabeyi Sabah K. (35) ve yeğeni Mustafa K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. K. ailesinin silahından çıkan saçmalar Cuma B.’nin başına, kardeşi Celal B.’nin ise vücuduna isabet etti. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise düğün yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Cuma B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hafif yaralanan kardeşi Celal B.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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DAMAT VE YAKINLARI YAKALANDI

Saklandığı adresler belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı baskınlarıyla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden damat İbrahim K. ile ağabeyi Sabah K., silah kullanmadıklarını öne sürdü. Damadın yeğeni Mustafa K. ise Cuma B. ile kardeşi Celal B.’yi silahla yaraladığını iddia etti. Hastanede ifadesine başvurulan Celal B. ise karşı taraftan 3 kişinin de tüfek kullandığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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