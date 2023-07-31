Danimarka'da provokasyon skandallarına bir yenisi daha eklendi! Ünlü basın organı 7 farklı Kur'an yakma provokasyonuna işaret etti...

Danimarka, ülkede son dönemde düzenlenen Kur'an yakma provokasyonlarını, birçok ülkenin kınadığına ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 31 Temmuz'da bu konuyu ele almak üzere toplantı düzenleyeceğine dikkati çekerek, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağını bildirmişti.

SALDIRGAN VE PERVASIZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka'ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka'yı kınadığı ve İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 31 Temmuz'da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu provokasyonlar, "birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler" olarak nitelendi.

Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, "Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka'nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de TV 2 kanalına, ülkedeki kutsal kitaplara yönelik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rasmussen, Danimarka hükümetinin, ülkede kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı, güvenliği olumsuz etkileyebilecek durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin Danimarka ile yakın diyalog içinde olduklarını belirtmişti.

BAKAN FİDAN RASMUSSEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile bu ülkede Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bakan Fidan, görüşmede, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan saldırıları kınadığını yinelemişti.

Avrupa'daki İslam karşıtlığının, alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetmişti.

İİT'DEN ÖNLEM ÇAĞRISI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Danimarka yönetimine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmaması için önlem alma çağrısında bulundu.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefonda görüştü.

DANİMARKA'DAN TEZAT HAMLE: İTİDAL AÇIKLAMALARI YAPILIRKEN SKANDAL YAŞANDI

Yetkililerin islam alemi ve provokasyonlar hakkında yaptığı itidalli açıklamalar bugün, Danimarka'daki basın organı Politiken gazetesinin iddialarıyla çelişti.

Ülkenin basın organı Politiken, 'Elçiliklerde Kur'an'ın yakılmasının arkasında çok az adam var' başlığıyla yayına aldığı haberinde, Danimarka'da 7 farklı provokasyonun daha yapılacağını duyurdu.

