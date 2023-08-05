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Danimarka'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Bu kez birden fazla şehirde yaşandı…

05.08.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürerken bu sefer Türk bayrağına da saygısızlık yapıldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aşırı sağcı bir grubun, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları devam ederken provokasyonlar ülkenin diğer şehirlerine de taşındı. Gruptan birinin küstah olay sırasında Türk bayrağının üzerine bastığı da görüldü.

Danimarka'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Bu kez birden fazla şehirde yaşandı…

Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yanı sıra bu kez Türk bayrağına da saldırdılar. İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Grup, İslam karşıtı pankart açtı ve sloganlar attı.

Sosyal medya hesabından dün yaptıkları paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde artırarak devam edeceklerini duyuran grup, provokasyonlarını Danimarka'nın Odense ve Vejle şehirlerine de taşıdı.

Grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim'in ve bir seccadenin üstüne basarken bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Gruptan birinin Türk bayrağının üzerine bastığı da görüldü. Söz konusu video, kısa süre sonra Facebook tarafından kaldırıldı.

Provokasyonlar, polisin koruması eşliğinde yapıldı.

Facebook, grubun bazı videolarına kısıtlama getirmişti.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olan bir kitabı da yakmıştı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kur'an-ı Kerim Türk bayrağı

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