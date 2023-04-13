Dansıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cem Saygı milletvekili adaylığından çekildi

Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı. Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı. Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımı yaptığı öğrenildi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı. Cem Saygı'nın adaylıktan çekilmek için başvuru yaptığı öğrenildi. (İHA)