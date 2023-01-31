HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye 'yeniden adaylık' yanıtı: Dikkatli okusunlar

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye 'yeniden adaylık' yanıtı: Dikkatli okusunlar

31.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki soru üzerine "Açıklama metnini Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli dikkatli okursa, bir sonraki paragrafta diyoruz ki, 'Hukuken böyle olmakla birlikte biz sizi seçim meydanında göndereceğiz.' Kimseden çekindiğimiz yok" dedi.

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye 'yeniden adaylık' yanıtı: Dikkatli okusunlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Kimse bu masayı kendi tekeline alamaz" diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki soruya da yanıt verdi.

thumbs_b_c_2f513d39d2ac40466be91c7a64a39a11

"TÜM BU SÜREÇLER İÇİNDEN BİZ DERS ALDIK"

Altılı masa içerisinde kırgınlık söylemleri olduğuna dair değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, "Liderler arasında şu anda kırgınlık yok. Çok ciddi anlamda siyasi nezaket var. Ama diyelim ki ufak tefek kırgınlık oldu. Bir ailede yok mu bu? Bir ailede kardeşler arasında tartışma olmuyor mu? Bazen yüksek sesli tonda tartışmalar olmuyor mu? Türkiye büyük bir aile ve biz de o ailenin fertleriyiz." ifadelerini kullandı.

Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün... Altılı masadan 'KKM' kararı! Seçim gündeminde kritik gün...

Davutoğlu, altılı masa etrafında toplanan siyasi partilerin bir geleneği temsil ettiğini belirterek, "CHP ile İYİ Parti'nin kadroları muhtemelen 70'li yıllarda karşılıklı cepheler halindeydiler, sağ ve sol olarak. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile iki genel başkan olarak iki seçim karşılıklı mücadele ettik. Hepsini arka arkaya koyabilirsiniz. Tüm bu süreçler içinden biz ders aldık. Altı siyasi liderin belki de en erdemli vasfı ders almaları." şeklinde konuştu.

"VARSA BÖYLE BİRİSİ AÇIKLASIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?" sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, şu görüşünü paylaştı:

"Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapmış biri olarak söylüyorum, Türkiye'de hiçbir siyasi böyle bir metni başka bir büyükelçilikle konuşmaz. Türkiye'ye saygısı olan böyle bir söz sarf etmez. Varsa böyle birisi açıklasın."

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI: DİKKATLİ OKUSUNLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden adaylığı konusundaki soru üzerine Davutoğlu, "Sistem değişirken oraya, 'Bu sistem değişikliğinden sonra iki dönem olabilir.' maddesi konmadığı için önceki dönem de sayılıyor. Hukuken bu konuda neredeyse ihtilaf yok. Biz bunu da onun için açıklama metnine koyduk. Ama aynı açıklama metnini Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli dikkatli okursa, bir sonraki paragrafta diyoruz ki, 'Hukuken böyle olmakla birlikte biz sizi seçim meydanında göndereceğiz.' Kimseden çekindiğimiz yok, bunu hukuki bir tartışma konusu yapmayacağız." açıklamasını yaptı.

"KİMSE BU MASAYI KENDİ TEKELİNE ALAMAZ"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ve sonrasında liderlerin nasıl konumlanacağının sorulması üzerine Davutoğlu, "Son toplantıda, 'Önce ikili istişareler yapalım.' dedik. Bu istişarelere bu hafta başlıyoruz." dedi.
Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bu masada birilerinin kazanacağı, birilerinin kaybedeceği bir formül yok. Ya hepimiz kazanacağız ve bizimle birlikte ülke kazanacak ya da hepimiz kaybedeceğiz. Böyle bir tabloyu herkes içselleştirdiği için farklı kanaati olanlar da bu farklı kanaatlerini bir şekilde ortak meyile doğru revize etme durumunda kalacak. Hepimiz fedakarlık yapacağız."

Altılı masa liderlerinin fedakarlıklar yaparak bir araya geldiğini belirten Davutoğlu, "Kimse bu masayı kendi tekeline alamaz. Kimse tek başına bir partinin değeriymiş gibi bu masayı gösteremez. Bu hepimiz için geçerli ve altı siyasi liderin anlaşması, altı kişinin anlaşması değil, altı geleneğin anlaşması. Onun için aramızdan çıkacak ve birlikte onaylayacağımız cumhurbaşkanı adayı da bu fedakarlığı yaptığı ölçüde başarılı olur sistem." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken altılı masada yer alan diğer parti liderlerine olan güvenini dile getiren Davutoğlu, "İnşallah cumhurbaşkanı adayımız 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır ve bu adayı belirleme sürecinde tabii görüş ayrılıkları olacak. Ama hep beraber bir ortak akıl işleteceğiz." dedi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli iddialara ateş püskürdü: "Yuh olsun, yazıklar olsun!"Bahçeli iddialara ateş püskürdü: "Yuh olsun, yazıklar olsun!"
Baykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu! Bugün açıklandıBaykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu! Bugün açıklandı
Sosyal medya onu konuşuyorSosyal medya onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan gelecek partisi

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan... Onlarca gözaltı var

Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan... Onlarca gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.