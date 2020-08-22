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Davutoğlu'ndan 'müjde' açıklaması: Tarihin en büyük doğalgaz keşfi hayırlı olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da yaptığı konuşmada, Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Tarihin en büyük doğalgaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz" dedi.

Partisinin ildeki 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere eşi ile Van'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkı Kongre Salonu’nda partililere hitap etti. Van'da bulunmaktan onur duyduğunu belirten Davutoğlu, il kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti. Türkiye'nin tüm kentlerine gitmeye devam edeceklerini kaydeden Ahmet Davutoğlu, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Konuşamayanların, itiraz edemeyenlerin sesi olacaklarını ve her türlü sıkıntının üstesinden geleceklerini, milletin sesi, yüreği olacaklarını ifade eden Davutoğlu, Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Yaşanan tüm bu olumsuzluklar içerisinde dün güzel bir haber aldık. Tarihin en büyük doğalgaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğalgaz kaynağıyla ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde halkla paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Gelecek Partisi olarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gereken adımları yapıcı bir muhalefet içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğalgaz kaynağının üç beş şirkete değil milletimiz hayrın kullanılabilmesi için atılan her adımı takip edeceğiz. Her adımla ilgili bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağız"

(DHA)

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