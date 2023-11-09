Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler! 'Hocam' dedikçe vurmuş, görüntüler gündem olmuştu

İstanbul'daki bir okulda öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem yaratmıştı. Beylikdüzü'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir öğrenci, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından kitapla dövülmüştü. Öğrenci, dayak esnasında "hocam" diye bağırırken, öğretmenin ise "Hocam dedikçe vuracağım" demesi dikkat çekmişti.

ÖĞRENCİNİN YAKINLARI DA ÖĞRETMENİ DÖVDÜ

Halk Tv'de yer alan habere göre; görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine öğrenci Y.E.’nin yakınları okula giderek öğretmen Mehmet E.B.’yi dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.

ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.