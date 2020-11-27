Dedikodu kotamızı doldurduk! 27 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 27 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...

ÖYKÜ ÇELİK

Pandemi sürecinde yasaklara rağmen partiden partiye koşan ve bunla ilgili eleştirilere de ters tepki veren Öykü Çelik yeni açıklamalarıyla olay olacak. Çelik yaptığı açıklamada "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti.



İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Şarkıcı İdo Tatlıses ile geçtiğimiz ay nişanlanan Yasemin Şefkatli, düğün tarihini henüz belirlemediklerini söyledi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yolda yürürken başına bir inşaattan kum dolu mukavva düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında duruşmaya gelmeyen Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.

BAHAR ŞAHİN

Bahar Şahin koronavirüse yakalandı. Şahin bu sebeple İyi Aile Babası dizisinden ayrıldı. Şahin bir süre setlerden uzak kalmak istedi.

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN

Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, söylentileri yalanladı.

İLKER KALELİ

İlker Kaleli'nin de rol aldığı The Serpent dizisi 1 Ocak'ta başlıyor. Dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek.

KIM KARDASHIAN

Yaptığı paylaşımlarla her daim sosyal medyada dikkat çeken Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi. Kim bu tarz pozlarıyla oldukça meşhur...

SAFİYE SOYMAN-FAİK ÖZTÜRK

Usta sanatçı Safiye Soyman, Instagram hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla herkesi şaşırttı.

NERGİS KUMBASAR

Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem yıllar sonra yeni oyuncularla tekrar çekiliyor. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar diziyle ilgili bakın ne dedi.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç gibi koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu İbrahim Büyükak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

SEREN SERENGİL-BİRCAN BALİ

Söylemezsem Olmaz programında dengeler değişiyor mu? Programın eski sunucusu Bircan Bali ve yeni sunucularından Seren Serengil arasında ipler gerildi! İkili birbirini takipten çıktı.

ZAHİDE YETİŞ

Kanal D'de gündüz kuşağında yayınlanan ve Zahide Yetiş'in sunduğu yarışma programı ekranlara veda ediyor.

BÜLENT ERSOY

Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıkan Bülent Ersoy, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkanında soluğu aldı. Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzük, boynundaki pırlanta kolye ve çantasının fiyatı dikkat çekti.

DUYGU ÖZASLAN

Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan uzun süre gündemde kalmıştı. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olunca Duygu Özaslan hastalığını itiraf etmişti. Ünlü fenomen son zamanlarda zayıf hallerini paylaşınca tepki gördü.

TAMER KARADAĞLI

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SİNEM KOBAL-KENAN İMİRZALIOĞLU

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, doktor kontrolü için Nişantaşı'ndaydı. İkili, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada İmirzalıoğlu, maskesini tam takmayan bir vatandaşı uyararak takdir topladı.

ÖZLEM YILDIZ

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yıldız, pandemi nedeniyle HES kodunu yollamayan kişilerle görüşmediğini söyledi.



