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Dedikodu kotamızı doldurduk! 27 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün 27.11.2020 18:02 | Son Güncelleme:
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Dedikodu kotamızı doldurduk! 27 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

27 Kasım’da magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Partiye gitmesini savunanlar, düğün tarihi hakkında konuşanlar, çıkan mahkeme kararları, koronavirüse yakalananlar, aşk dedikoduları, yurtdışına açılanlar...

Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 27 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...

ÖYKÜ ÇELİK

    • Pandemi sürecinde yasaklara rağmen partiden partiye koşan ve bunla ilgili eleştirilere de ters tepki veren Öykü Çelik yeni açıklamalarıyla olay olacak. Çelik yaptığı açıklamada "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti.
Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

  • Şarkıcı İdo Tatlıses ile geçtiğimiz ay nişanlanan Yasemin Şefkatli, düğün tarihini henüz belirlemediklerini söyledi.
Yasemin Şefkatli: Düğün tarihi belli değilYasemin Şefkatli: Düğün tarihi belli değil

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

  • Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yolda yürürken başına bir inşaattan kum dolu mukavva düşmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında duruşmaya gelmeyen Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmetti.
Duşta paylaştığı video ile gündem olan Gülşah Saraçoğlu'na zorla getirilme kararıDuşta paylaştığı video ile gündem olan Gülşah Saraçoğlu'na zorla getirilme kararı

BAHAR ŞAHİN

  • Bahar Şahin koronavirüse yakalandı. Şahin bu sebeple İyi Aile Babası dizisinden ayrıldı. Şahin bir süre setlerden uzak kalmak istedi.
Koronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldıKoronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldı

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN

  • Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, söylentileri yalanladı.
Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz açıklamasıTuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz açıklaması

İLKER KALELİ

  • İlker Kaleli'nin de rol aldığı The Serpent dizisi 1 Ocak'ta başlıyor. Dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek.
İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli olduİngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli oldu

KIM KARDASHIAN

  • Yaptığı paylaşımlarla her daim sosyal medyada dikkat çeken Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi. Kim bu tarz pozlarıyla oldukça meşhur...
Kim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergilediKim Kardashian beyaz iç çamaşırlarıyla fiziğini sergiledi

SAFİYE SOYMAN-FAİK ÖZTÜRK

  • Usta sanatçı Safiye Soyman, Instagram hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla herkesi şaşırttı.
Safiye Soyman Faik Öztürk'le 20 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştıSafiye Soyman Faik Öztürk'le 20 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

NERGİS KUMBASAR

  • Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem yıllar sonra yeni oyuncularla tekrar çekiliyor. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar diziyle ilgili bakın ne dedi.
Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar konuştu! 'Yeni oyuncularla...'Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar konuştu! 'Yeni oyuncularla...'

İBRAHİM BÜYÜKAK

  • Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç gibi koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu İbrahim Büyükak, konuyla ilgili açıklama yaptı.
İbrahim Büyükak: Haberler maalesef doğru!İbrahim Büyükak: Haberler maalesef doğru!

SEREN SERENGİL-BİRCAN BALİ

  • Söylemezsem Olmaz programında dengeler değişiyor mu? Programın eski sunucusu Bircan Bali ve yeni sunucularından Seren Serengil arasında ipler gerildi! İkili birbirini takipten çıktı.
Seren Serengil ve Bircan Bali arasında ne oluyor? Birbirlerini sildilerSeren Serengil ve Bircan Bali arasında ne oluyor? Birbirlerini sildiler

ZAHİDE YETİŞ

  • Kanal D'de gündüz kuşağında yayınlanan ve Zahide Yetiş'in sunduğu yarışma programı ekranlara veda ediyor.
Kanal D'de reyting şoku! Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı final yapıyorKanal D'de reyting şoku! Zahide Yetiş'le Gelin Görün programı final yapıyor

BÜLENT ERSOY

  • Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıkan Bülent Ersoy, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkanında soluğu aldı. Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzük, boynundaki pırlanta kolye ve çantasının fiyatı dikkat çekti.
Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorumBir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

DUYGU ÖZASLAN

  • Yazın gerçek hali ortaya çıkan Duygu Özaslan uzun süre gündemde kalmıştı. Paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark olay olunca Duygu Özaslan hastalığını itiraf etmişti. Ünlü fenomen son zamanlarda zayıf hallerini paylaşınca tepki gördü.
Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'Duygu Özaslan'ın pozu olay oldu! 'Bu fake vücut modeliyle...'

TAMER KARADAĞLI

  • Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Tamer Karadağlı evde halıya takılıp düşünce olay olduTamer Karadağlı evde halıya takılıp düşünce olay oldu

SİNEM KOBAL-KENAN İMİRZALIOĞLU

  • Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, doktor kontrolü için Nişantaşı'ndaydı. İkili, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada İmirzalıoğlu, maskesini tam takmayan bir vatandaşı uyararak takdir topladı.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünde! Kenan İmirzalıoğlu'ndan maske uyarısıSinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünde! Kenan İmirzalıoğlu'ndan maske uyarısı

ÖZLEM YILDIZ

  • Ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yıldız, pandemi nedeniyle HES kodunu yollamayan kişilerle görüşmediğini söyledi.
Özlem Yıldız'dan tedbirli hareket! HES kodu olmadan evime davet etmiyorumÖzlem Yıldız'dan tedbirli hareket! HES kodu olmadan evime davet etmiyorum


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